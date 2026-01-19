Brutaler Überfall in Wiener U-Bahn-Station

Opfer versuchte zu flüchten

Das Opfer versuchte noch zu flüchten, doch die Angreifer ließen nicht locker. In der Stationshalle holten sie ihr Opfer ein weiteres Mal ein, stießen ihn erneut zu Boden. Kurz darauf schnappten sie sich seine Geldbörse und sein Handy und ergriffen die Flucht.