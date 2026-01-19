Drei Lawinentote: Gruppe hatte keinen Handyempfang

Die Gruppe habe bereits am Freitag eine Skitour in der Gegend um Pusterwald (obersteirischer Bezirk Murtal) unternommen. Am Samstag wollten die sieben Tschechen – zwei Frauen und fünf Männer im Alter zwischen 35 und 69 Jahren – die beliebte Tour auf den Schönfeldspitz (2202 Meter Seehöhe) unternehmen. Sie seien um 10 Uhr vom Parkplatz Hainzl gestartet und dann in guter Zeit, etwa vier Stunden, auf den Gipfel gekommen – heißt es in einem Bericht der APA.