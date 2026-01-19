Vorteilswelt
„Blue Monday“

Das hilft gegen den „traurigsten Tag des Jahres“

Viral
19.01.2026 13:00
Der Winterblues macht vielen Menschen zu schaffen. (Symbolbild)
Der Winterblues macht vielen Menschen zu schaffen. (Symbolbild)(Bild: tokyosoo - stock.adobe.com)
Von krone.at
Von krone.at

Schlechtes Wetter, keine Motivation und die ersten Vorsätze wurden vielleicht bereits gebrochen: Der dritte Montag im Jänner – heuer, der 19. Jänner – gilt offiziell als „traurigster Tag des Jahres“.

Der heutige Montag soll offiziell der traurigste Tag des ganzen Jahres sein. Die Idee für den „Blue Monday“ stammt vom britischen Psychologen Cliff Arnall, der 2005 eine Formel veröffentlichte, mit der man sich den traurigsten Tag berechnen können soll.

Laut der Formel spielen sieben verschiedene Faktoren eine Rolle:

So wird der traurigste Tag des Jahres berechnet:

  • Wetter: Im Jänner ist es meistens grau und regnerisch.
  • Schulden: Nach Weihnachten ist das Konto bei manchen leerer als gewöhnlich.
  • Monatsgehalt: Es stellt sich die Frage, ob man mit dem Geld noch bis zum Monatsende durchkommt.
  • Weihnachten ist vorbei, der Winter scheint sich ewig zu ziehen.
  • Neujahrsvorsätze: Viele der guten Vorsätze wurden bereits gebrochen.
  • Motivation: Uns fehlt die Energie, rauszugehen oder etwas zu unternehmen.
  • Viele To Do‘s – Aber man kommt dennoch nicht voran.

„Blue Monday“ ist kein wissenschaftliches Phänomen
Auch wenn die These des „Blue Monday“ nicht wissenschaftlich bestätigt ist, spüren viele den Winterblues während der kalten Monate. Eine Studie zeigte, dass besonders Sport und Bewegung effizient gegen depressive Verstimmungen helfen können. Bereits nach 20 Minuten Bewegung werden Glückshormone freigesetzt, wie „Euronews“ berichtet.

Etwa 600.000 Menschen in Österreich fühlen sich mehr als die Hälfte der Zeit einsam.
Krone Plus Logo
Phänomen der Zeit
Gefährdet die Einsamkeit unsere Demokratie?
23.11.2025
Wiener der Woche
Plauderangebot für die Gespräche, die oft fehlen
19.01.2025

Gemeinschaft hilft gegen Winterblues
Außerdem soll es gegen den Winter Blues helfen, Sonne zu tanken. Wenn sich die Wolken also verziehen, heißt es am besten: Rausgehen und die Sonne hereinlassen! Viele Menschen fühlen sich während der Wintermonate auch einsam. Durch das schlechte Wetter bleibt man häufiger zu Hause und trifft sich seltener mit anderen. Treffen, Verbindung und Gespräche können helfen, das Gefühl der Isolation zu bekämpfen.

