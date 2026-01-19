Das hilft gegen den „traurigsten Tag des Jahres“

Gemeinschaft hilft gegen Winterblues

Außerdem soll es gegen den Winter Blues helfen, Sonne zu tanken. Wenn sich die Wolken also verziehen, heißt es am besten: Rausgehen und die Sonne hereinlassen! Viele Menschen fühlen sich während der Wintermonate auch einsam. Durch das schlechte Wetter bleibt man häufiger zu Hause und trifft sich seltener mit anderen. Treffen, Verbindung und Gespräche können helfen, das Gefühl der Isolation zu bekämpfen.