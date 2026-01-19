Das hilft gegen den „traurigsten Tag des Jahres“

Schlechtes Wetter, keine Motivation und die ersten Vorsätze wurden vielleicht bereits gebrochen: Der dritte Montag im Jänner – heuer, der 19. Jänner – gilt offiziell als „traurigster Tag des Jahres“.
Der heutige Montag soll offiziell der traurigste Tag des ganzen Jahres sein. Die Idee für den „Blue Monday“ stammt vom britischen Psychologen Cliff Arnall, der 2005 eine Formel veröffentlichte, mit der man sich den traurigsten Tag berechnen können soll.
Laut der Formel spielen sieben verschiedene Faktoren eine Rolle:
„Blue Monday“ ist kein wissenschaftliches Phänomen
Auch wenn die These des „Blue Monday“ nicht wissenschaftlich bestätigt ist, spüren viele den Winterblues während der kalten Monate. Eine Studie zeigte, dass besonders Sport und Bewegung effizient gegen depressive Verstimmungen helfen können. Bereits nach 20 Minuten Bewegung werden Glückshormone freigesetzt, wie „Euronews“ berichtet.
Gemeinschaft hilft gegen Winterblues
Außerdem soll es gegen den Winter Blues helfen, Sonne zu tanken. Wenn sich die Wolken also verziehen, heißt es am besten: Rausgehen und die Sonne hereinlassen! Viele Menschen fühlen sich während der Wintermonate auch einsam. Durch das schlechte Wetter bleibt man häufiger zu Hause und trifft sich seltener mit anderen. Treffen, Verbindung und Gespräche können helfen, das Gefühl der Isolation zu bekämpfen.
