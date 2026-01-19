Kitz-Wochenende erwartet Fans mit Sonne und Föhn

Föhn kommt zu den Rennen

Am Rennwochenende selbst ändert sich das Wetter ein wenig: „Beim Super-G am Freitag nimmt die Föhnströmung etwas zu, und von Süden her ziehen einige Schleierwolken über den Himmel, die den sonnigen Eindruck aber nur zeitweise trüben. Die Prognose für die Abfahrt am Samstag ist noch etwas unsicher. Nach aktuellem Stand der Prognose bleibt das leicht föhnige Wetter mit durchziehenden Wolkenfeldern erhalten und es sind keine größeren Neuschneemengen zu erwarten. Für den Slalom am Sonntag sieht es derzeit nach einer Mischung aus Sonne und Wolken aus, bei Temperaturen knapp unter null Grad im Zielraum“, resümierte Radlherr.