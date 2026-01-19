Senegal-Coach kommt zur PK, Journalisten hauen ab

Buhrufe für Thiaw

Wohl aus Ärger über das Verhalten des Trainers nach dem Elfmeter-Pfiff protestierten marokkanische Journalisten bei der anschließenden Pressekonferenz. Als Thiaw mit seiner Tochter an der Hand unter Buhrufen den Medienraum betrat, machte sich eine Traube an Reportern aus dem Staub. Bis nach dem skandalösen Finale alle Wogen geglättet sind, wird es wohl noch ein Weilchen dauern ...