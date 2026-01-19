Senegal-Coach kommt zur PK, Journalisten hauen ab

Ein herzlicher Empfang sieht anders aus ... Als Senegals Teamchef Pape Thiaw nach dem Finalsieg gegen Marokko im Afrika-Cup zur Pressekonferenz erschien, verließ der Großteil der anwesenden Journalisten kurzerhand den Raum.
Hintergrund: In einem hitzigen Endspiel hatte Thiaw seine Spieler nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff für Marokko aufgefordert, das Spielfeld zu verlassen, kurzzeitig stand sogar ein Spielabbruch im Raum.
So weit sollte es dann doch nicht kommen, die Partie wurde nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt. Brahim Diaz trat zum Strafstoß an, scheiterte jedoch an Keeper Edouard Mendy. Wenige Minuten später schoss dessen Teamkollege Pape Gueye Senegal zum Titel.
Buhrufe für Thiaw
Wohl aus Ärger über das Verhalten des Trainers nach dem Elfmeter-Pfiff protestierten marokkanische Journalisten bei der anschließenden Pressekonferenz. Als Thiaw mit seiner Tochter an der Hand unter Buhrufen den Medienraum betrat, machte sich eine Traube an Reportern aus dem Staub. Bis nach dem skandalösen Finale alle Wogen geglättet sind, wird es wohl noch ein Weilchen dauern ...
