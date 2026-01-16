Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

HAND AUFS HERZ

Zweite Chance: Wie haben Sie Ihre Ehe gerettet?

Community
16.01.2026 09:56
Lässt sich eine Liebe, die am Ende scheint, neu entfachen?
Lässt sich eine Liebe, die am Ende scheint, neu entfachen?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Der Jänner ist neben dem März statistisch gesehen einer der trennungs- bzw. scheidungsstärksten Monate im Jahr. Angesichts dessen fragen wir uns: Kann man bzw. wie kann man eine Partnerschaft retten, die am Ende zu sein scheint?

0 Kommentare

Traurig genug, wenn eine Beziehung zerbricht. Aber umso schöner ist es, wenn so manches Pärchen letztlich doch noch die Kurve kriegt und zu seiner Liebe zurückfindet – oder ihr zumindest eine zweite Chance gibt.

Wir fragen uns: Waren Sie schon einmal in dieser Situation? Haben Sie und Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner schon einmal ernsthaft über eine mögliche Trennung gesprochen, es dann aber doch noch einmal versucht? Wie ist es ausgegangen?  

Und was würden Sie anderen Betroffenen raten? Würden Sie Paaren empfehlen, ihrer Beziehung noch eine zweite Chance zu geben oder halten Sie das für sinnlos? Schreiben Sie uns gern Ihre Meinungen und Erfahrungen zu dem Thema, wir freuen uns, von Ihnen zu lesen!

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Freitag
Zeit für gemeinsame Bewegung: Gehen wir‘s an!
Promi-Bonus der VIPs
Zwischen gratis Autos und skurrilen Sauna-Momenten
Kinostarts der Woche
Hape Kerkeling wieder zurück auf der Leinwand
Der böse Zucker
Diabetes vorbeugen – mit diesen drei Top-Übungen!
Folge von Donnerstag
Draußen kalt, drinnen heizt uns Philipp jetzt ein
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Befürchten Sie einen drohenden 3. Weltkrieg?
Forum
Hätten Sie Vertrauen in ein selbstfahrendes Auto?
Frage des Tages
Müssen Sie beim Heizen sparen?
Frage des Tages
Lebensmittel-Steuersenkung: Der richtige Schritt?
Diskutieren Sie mit!
Blitzeis: Wird bei Ihnen genug geräumt?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
462.636 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
206.377 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
190.044 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Community
Die „Krone“ war dabei
Die Bestzeit-Gewinner beim Weltcup in der Flachau
Frage des Tages
Vertrauen Sie dem staatlichen Pensionssystem?
Diskutieren Sie mit!
Goldpreis: Wird der Kurs langfristig steigen?
Diskutieren Sie mit!
Unruhen im Iran: Wie sollte die EU reagieren?
Frage des Tages
Greifen Sie lieber zu Fleisch aus der Heimat?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf