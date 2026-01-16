Zweite Chance: Wie haben Sie Ihre Ehe gerettet?

Der Jänner ist neben dem März statistisch gesehen einer der trennungs- bzw. scheidungsstärksten Monate im Jahr. Angesichts dessen fragen wir uns: Kann man bzw. wie kann man eine Partnerschaft retten, die am Ende zu sein scheint?
Traurig genug, wenn eine Beziehung zerbricht. Aber umso schöner ist es, wenn so manches Pärchen letztlich doch noch die Kurve kriegt und zu seiner Liebe zurückfindet – oder ihr zumindest eine zweite Chance gibt.
Wir fragen uns: Waren Sie schon einmal in dieser Situation? Haben Sie und Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner schon einmal ernsthaft über eine mögliche Trennung gesprochen, es dann aber doch noch einmal versucht? Wie ist es ausgegangen?
Und was würden Sie anderen Betroffenen raten? Würden Sie Paaren empfehlen, ihrer Beziehung noch eine zweite Chance zu geben oder halten Sie das für sinnlos? Schreiben Sie uns gern Ihre Meinungen und Erfahrungen zu dem Thema, wir freuen uns, von Ihnen zu lesen!
