So will Aminati ihren letzten Tag verbringen

„Im Moment kann es mit Medikamenten ganz gut in Schach gehalten werden“, sagte Aminati über ihre Erkrankung. „Der Grundtenor ist natürlich die Traurigkeit und die Angst, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen“, beschrieb die 30-Jährige ihren Alltag. Krebs habe sie zu einem glücklicheren und dankbareren Menschen gemacht.