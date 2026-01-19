So will Aminati ihren letzten Tag verbringen

Die an Krebs erkrankte Designerin und Influencerin Patrice Aminati spricht über ihren möglichen letzten Tag. „Wenn ich mir vorstelle, es wär mein letzter Tag, dann würde ich gern mit meinen Eltern auf dem Sofa sitzen. Wir würden ein Stück Kuchen essen, einen Kaffee trinken“, sagte die 30-Jährige im Interview mit „RTL Exclusiv“.
Bei Aminati wurde vor drei Jahren schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen.
„Im Moment kann es mit Medikamenten ganz gut in Schach gehalten werden“, sagte Aminati über ihre Erkrankung. „Der Grundtenor ist natürlich die Traurigkeit und die Angst, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen“, beschrieb die 30-Jährige ihren Alltag. Krebs habe sie zu einem glücklicheren und dankbareren Menschen gemacht.
Neuer Lebensabschnitt
Im Dezember hatte Aminati die Trennung von ihrem Ehemann bekannt gegeben, dem Fernsehmoderator Daniel Aminati (52). Sie wünsche sich nun, dass sie von einer Paarbeziehung zu einer liebevollen Elternbeziehung zu ihrer gemeinsamen dreijährigen Tochter kommen.
Schwarzer Hautkrebs kann nach Angaben des Klinikums Dortmund aus einem Leberfleck oder aus gesunder Haut entstehen. Das Risiko steigt demnach durch schwere Sonnenbrände in der Kindheit oder durch Solarium-Besuche. Regelmäßige Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen werden empfohlen.
