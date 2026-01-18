Volksleiden Reflux: Was hilft, wann Gefahr droht

Und wie schaut die übliche Therapie bei einem chronischen Reflux aus?

Sogenannte Protonenpumpenhemmer sind die wirksamsten Medikamente zur Behandlung eines Reflux. Diese können die Magensäureproduktion stark reduzieren. In der Praxis ist das der bekannte Magenschutz, der oft in Kombination mit anderen Medikamenten verschrieben wird. Magenschutz ist ein sehr sicheres Medikament. Aber auch das sollte immer nur so kurz wie möglich genommen werden. Zentral für einen guten Therapieerfolg ist eine Lebensstiländerung: Gewichtsabnahme, Alkoholreduktion und das Verändern der Essgewohnheiten bringen viel. Wer den Reflux in der Nacht spürt, sollte den Oberkörper hochlagern oder am Abend nicht so spät essen – all das kann entscheidende Erleichterungen bringen.