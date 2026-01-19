Schütze „eliminiert“
Zwei Tote nach Schüssen in Rathaus in Tschechien
Nach Schüssen in einem Rathaus in einer tschechischen Kleinstadt sind zwei Menschen tot: Der Vorfall in Chribska nahe der deutschen Grenze löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Weitere Menschen – darunter Polizisten und der Bürgermeister – wurden verletzt.
Die Stadt, in der sich die Gewalttat ereignete, liegt im sogenannten Schluckenauer Zipfel, einer tschechischen Landzunge, die nach Deutschland hineinreicht. Die Ortschaft hat nur rund 1300 Einwohner. Nach den Schüssen wurde das Rathaus evakuiert und das Gebiet abgesperrt.
Bürgermeister unter Verletzten
Ein Mann wurde bei dem Angriff erschossen, der Schützte wurde anschließend am Tatort „eliminiert“, wie die Exekutive berichtete. Zudem gab es sechs weitere Verletzte, darunter drei Polizeibeamte. Auch der Bürgermeister der Kleinstadt soll sich unter den Opfern befinden, wie die tschechische Zeitung „Blesk“ berichtet.
Bilder vom Tatort:
Beziehungsprobleme als mögliches Motiv
Wie die Zeitung weiter berichtet, soll der Angreifer mit einer illegalen Waffe geschossen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge waren Beziehungsprobleme das Motiv für die Bluttat. Bei dem Todesopfer soll es sich um einen Mitarbeiter des Rathauses handeln.
Ministerpräsident Andrej Babiš sprach den Hinterbliebenen sein aufrichtiges Beileid aus. Im ganzen 1300-Einwohner-Ort wurde Sirenenalarm ausgelöst, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz sowie allen verfügbaren Kräfte der Exekutive. Es drohe keine weitere Gefahr, hieß es nach einiger Zeit. Das Betreten des Gebäudes sei wieder sicher. Für besorgte Angehörige wurde eine Telefon-Hotline eingerichtet.
