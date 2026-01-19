Vorteilswelt
Mit Schöneberger

„Wer weiß wie wann was war?“ Wieder neue Raab-Show

Society International
19.01.2026 13:18
Neue Samstagabend-Show startet im Frühjahr
Neue Samstagabend-Show startet im Frühjahr
Porträt von krone.at
Von krone.at

RTL gibt Stefan Raab (59) die nächste Bühne: Zusammen mit Barbara Schöneberger (51) übernimmt der Entertainer eine neue Samstagabend-Show. Sie soll im Frühjahr ausgestrahlt werden und trägt den Titel „Wer weiß wie wann was war?“, wie der Sender ankündigte. 

Die Event-Sendung werde sich um „Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte“ drehen und das Publikum auf eine „unterhaltsame Quiz-Reise“ schicken.

Nach RTL-Angaben stehen Raab und Schöneberger für die Sendung erstmals als Moderationsduo vor der Kamera. Bestens bekannt sind sie sich aber: Schöneberger führte 2025 bereits durch den von Raab erdachten Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC).

Bully, Elton, Schöneberger – Raab oft im Doppelpack
Für Raab ist es die nächste neue RTL-Show nach seiner Rückkehr auf den Bildschirm im September 2024. Seine Bilanz fällt bisher gemischt aus. Während sein Comeback-Boxkampf ein großes Medienereignis war und auch andere Sendungen viel Aufmerksamkeit auf sich zogen, blieb seine einst wöchentlich ausgestrahlte Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ nach einigen Monaten hinter den Erwartungen zurück und wurde abgesetzt. Mit der „Stefan Raab Show“ gibt es seit September einen neuen Anlauf für „König Lustig“.

RTL schickt Stefan Raabs Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ in TV-Pension.
Kein Publikumshit
RTL schmeißt Show von Stefan Raab aus dem Programm
13.05.2025

In seinen neuen Samstagabend-Shows ist Raab unterdessen oft in Kombination mit anderen Entertainern zu sehen – bei „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ zusammen mit Michael „Bully“ Herbig, bei „Die Unzerquizbaren“ mit seinem langjährigen Kompagnon Elton. Das neue Format mit Schöneberger reiht sich ein in diese noch junge Praxis. Produziert wird die Sendung von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.

