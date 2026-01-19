„Wer weiß wie wann was war?“ Wieder neue Raab-Show

Bully, Elton, Schöneberger – Raab oft im Doppelpack

Für Raab ist es die nächste neue RTL-Show nach seiner Rückkehr auf den Bildschirm im September 2024. Seine Bilanz fällt bisher gemischt aus. Während sein Comeback-Boxkampf ein großes Medienereignis war und auch andere Sendungen viel Aufmerksamkeit auf sich zogen, blieb seine einst wöchentlich ausgestrahlte Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ nach einigen Monaten hinter den Erwartungen zurück und wurde abgesetzt. Mit der „Stefan Raab Show“ gibt es seit September einen neuen Anlauf für „König Lustig“.