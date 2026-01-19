Astro-Vorschau

„Weitblick Woche“: Jetzt öffnen sich neue Chancen

Krone zu Mittag Clips
19.01.2026 13:36
0 Kommentare

Der Blue Monday muss nicht die ganze Woche bestimmen: Astrologin Astrid Hogl-Kräuter sieht jetzt eine Phase mit mehr Leichtigkeit, Klarheit und Weitblick – statt radikaler Entscheidungen geht es diese Woche darum,  innerlich zu sortieren und Schritt für Schritt neue Wege zu erkennen. Emotional bleibt es bis Mittwoch eher sanft, ab Donnerstag wird’s auch zwischenmenschlich leichter – gute Energie für Dates, spontane Paar-Momente und versöhnliche Gespräche. Wichtigster Impuls: nicht pushen, sondern freundlich mit sich selbst bleiben.

