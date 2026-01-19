Offiziell: Brignone feiert am Kronplatz Comeback

Die Entscheidung für das Antreten im siebenten Weltcup-Riesentorlauf der Saison sei am Sonntag gefallen. „Ich hatte mir gesagt, wenn ich das Selbstvertrauen habe und pushen kann, kann ich racen.“ Sie fühle durch die Verletzungen bedingt noch Schmerzen. „Manche Tage sind hart. Beim Skifahren ist es schlechter als im normalen Leben, aber es ist noch okay. Das größte Ziel aber ist Olympia.“ Nach dem Comeback werde entschieden, ob sie vor den Spielen auch Speed-Events bestreite. „Ich würde gerne bei Olympia auch Super-G und Abfahrt fahren – aber es kommt auf mein Bein an.“