Steirischer Rennstall hat in Spielberg Großes vor

Sie fielen sich in die Arme, klatschten ab, jubelten. „Nicht schlecht für unser erstes 24-Stunden-Rennen in der GT3-Kategorie“, schmunzelte Dominik Olbert, Teamchef von Razoon Racing in der Boxengasse des „Dubai Autodromes“. „Wir wollten in die Top-10 und haben es geschafft. Daher ist heute ein guter Tag.“ Nach 24 Stunden Fahrzeit fehlten der steirischen Truppe auf den siegreichen BMW sieben Runden – am Ende gab es Platz neun unter 65 Startern.