Steirischer Rennstall hat in Spielberg Großes vor

LIVE: 2:0 in Sätzen – Djokovic Grundsolide
Australian-Open-Ticker
Nach fast drei Monaten im Nahen Osten kommen die Rennwagen des steirischen Razoon-Rennstalls nun wieder nach Hause. Die Saison geht jetzt erst aber so richtig los – und erfüllt dem Team den ersten von mehreren großen Träumen. Was Spielberg damit zu tun hat?
Sie fielen sich in die Arme, klatschten ab, jubelten. „Nicht schlecht für unser erstes 24-Stunden-Rennen in der GT3-Kategorie“, schmunzelte Dominik Olbert, Teamchef von Razoon Racing in der Boxengasse des „Dubai Autodromes“. „Wir wollten in die Top-10 und haben es geschafft. Daher ist heute ein guter Tag.“ Nach 24 Stunden Fahrzeit fehlten der steirischen Truppe auf den siegreichen BMW sieben Runden – am Ende gab es Platz neun unter 65 Startern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.