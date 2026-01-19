Gratis zur Ausstellung „Körperwelten“

Seit November ist in der Wiener Stadthalle die Ausstellung „Körperwelten – Am Puls der Zeit“ zu sehen. In eindrucksvollen Exponaten wird sichtbar, wie Lebensstil, Bewegung, Ernährung und Emotionen unsere körperliche und seelische Gesundheit beeinflussen und als „Krone“-Leser können Sie am 23. Jänner die Ausstellung kostenfrei erleben!
In „Körperwelten – Am Puls der Zeit“ zeigt die Ausstellungsmacherin Dr. Angelina Whalley den menschlichen Körper in vielen Facetten und veranschaulicht sein großes Potenzial, aber auch seine Verwundbarkeit angesichts der Herausforderungen, die er im 21. Jahrhundert zu bewältigen hat.
Der moderne Mensch
„Das Thema ‘Am Puls der Zeit‘ ist eine Reflexion über die Geschwindigkeit unseres modernen Lebens und ihre Auswirkungen auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Ich möchte mit dieser Ausstellung verdeutlichen, dass der Körper der Spiegel unserer eigenen Lebensführung ist. Denn alles, was wir tun oder auch nicht tun – ob wir körperlich aktiv sind, wie wir uns ernähren, ob wir dauernd unter Stress stehen, ob wir ein gesundes familiäres oder soziales Umfeld haben – alles wirkt auf ihn zurück, im Positiven wie im Negativen“, beschreibt die Kuratorin den Ausstellungsgedanken.
Über Erläuterungen zur Ernährung, Bewegung oder Stärkung des Immunsystems hinaus zeigt sie in der Ausstellung, wie ein gesundes und langes Leben in der heutigen Zeit gelingen kann. Alle in der Ausstellung gezeigten Präparate sind echt. Sie stammen von Menschen, die zu Lebzeiten verfügt haben, dass ihr Körper nach ihrem Ableben für die Ausbildung von Ärzten und interessierten Laien zur Verfügung stehen soll.
Kostenloser Eintritt für „Krone“-Leser
Am 23. Jänner haben 400 „Krone“-Leser die Chance, die Ausstellung in der Wiener Stadthalle zu besuchen! Sichern Sie sich mit dem Coupon-Code KRONE HIER schnell Ihre kostenlose Freikarte. Seien Sie schnell, denn die Freikarten sind heiß begeht und sind nur solange der Vorrat reicht verfügbar.
Freikarte gültig nur am 23. Jänner 2026 ohne Zusatzleistungen
