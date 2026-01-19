Gratis zur Ausstellung „Körperwelten“

Der moderne Mensch

„Das Thema ‘Am Puls der Zeit‘ ist eine Reflexion über die Geschwindigkeit unseres modernen Lebens und ihre Auswirkungen auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Ich möchte mit dieser Ausstellung verdeutlichen, dass der Körper der Spiegel unserer eigenen Lebensführung ist. Denn alles, was wir tun oder auch nicht tun – ob wir körperlich aktiv sind, wie wir uns ernähren, ob wir dauernd unter Stress stehen, ob wir ein gesundes familiäres oder soziales Umfeld haben – alles wirkt auf ihn zurück, im Positiven wie im Negativen“, beschreibt die Kuratorin den Ausstellungsgedanken.