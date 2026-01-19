Prozessauftakt: „Wienwert war nur ein Blendwerk“

Im Wiener Landl startet der Prozess rund um die Millionenpleite der Immobilienfirma Wienwert. Auf der Anklagebank neben ehemaligem Geschäftsführer Stefan Gruze, Ex-Vorständen und mehr auch zwei Politgrößen: Wiener Ex-ÖVP-Chef Karl Mahrer und SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.
Auftakt der Hauptverhandlung in der strafrechtlichen Aufarbeitung der Causa Wienwert: Im Verhandlungssaal 401 drängen sich jene Angeklagte, die für die Millionenpleite des Immobilienentwicklungsunternehmens und damit verbundene Betrugshandlungen verantwortlich sein sollen – oder zumindest daran beteiligt gewesen sein sollen. Zwar ganz am Ende der Anklagebank, aber wohl im Fokus der Öffentlichkeit: Wiener Ex-ÖVP-Chef Karl Mahrer und SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.
Causa Wienwert: „Ein Drama in drei Akten“
Die Oberstaatsanwältin der WKStA erklärt besonders den Schöffen, die nun zahlreiche Verhandlungstage im Wiener Landl verbringen werden, die Vorwürfe gegen elf natürliche Personen und drei Verbände wie ein Theaterstück: „Die Causa ist für die zahlreichen Geschädigten ein Drama in drei Akten. Wienwert war nur ein Blendwerk.“ Es geht um einen Schaden in Höhe von 41 Millionen Euro.
„Loch auf, Loch zu“-Prinzip mit Anleihen
Der erste Akt: 2008 wurde die Immobilienentwicklungsfirma Wienwert von dem Zweit- und Drittangeklagten gegründet. Sie fungierten auch als Vorstände des Unternehmens, das schnell rote Zahlen schrieb. Bereits 2012 soll es in eine wirtschaftliche Krise gerutscht sein. Ein Jahr später sei die Wienwert zahlungsunfähig gewesen. „Das war den Vorständen sehr wohl bewusst“, so die Oberstaatsanwältin. Gegenüber Investoren soll die miserable Situation jedoch viel besser dargestellt worden sein – „Sie beginnen Liquiditätslöcher durch neue Anleihen zu stopfen.“ Man hätte sich in ein „Loch auf, Loch zu“-Vorgehen verstrickt.
Ordentlich „Bilanzkosmetik“
Der zweite Akt: Im Frühjahr 2016 erscheint Stefan Gruze auf der Bildfläche – er wird zum Geschäftsführer der Wienwert; die zwei Vorstände wechseln in den Aufsichtsrat. Und er soll genauso weitergemacht haben, wie bisher. Die Anklägerin zitiert aus E-Mails: Er habe „ein paar Kunstgriffe zur Rettung der Gesellschaft vorgenommen“. Es sei zu sogenannter „Bilanzkosmetik“ gekommen. Das Geld sei dorthin verschoben worden, wo man es gerade gebraucht haben. Weiter seien zig Anleger um Millionen betrogen worden.
Der dritte Akt: „Ernst Nevrivy, Karl Mahrer, aber auch Johann Gudenus betreten die Bühne“, führt die Oberstaatsanwältin aus. Stefan Gruze habe sich laut WKStA so einen engen Kontakt zur Politik erhofft, bzw. auch Vorteile. Das sei auch gelungen: Von Donaustadt-Bezirksvorsteher habe er Informationen zu einer Liegenschaft erhalten, die Gruze schließlich erwarb und viel zu teuer an die Wiener Linien weiterverkauft haben soll. Der Stadt sei dadurch mutmaßlich ein Schaden von 850.000 Euro entstanden. Nevrivy wird Verletzung des Amtsgeheimnisses, Bestechlichkeit und Vorteilsannahme zur Beeinflussung sowie Beitrag zur Untreue vorgeworfen.
84.000 Euro für PR-Agentur von Frau Mahrer
Der ehemalige Wiener ÖVP-Chef sitzt auf der Anklagebank indes neben seiner Frau. Denn ihre PR-Agentur, für die auf Mahrer auftrat, soll rund 84.000 Euro von der Wienwert-Gruppe erhalten haben. Eine wirtschaftliche Gegenleistung hätte es laut WKStA nicht gegeben. Das Ziel von Gruze laut der Oberstaatsanwältin: „Das nutzbar machen von politischem Einfluss.“
Zwei Stunden tragen zwei Korruptionsjäger die komplexe Anklage vor, betonen extra den 380.000-seitigen Umfang des Ermittlungsakts. Die zusammengefassten Vorwürfe gegen die weiteren fünf Angeklagten: „Sie waren an einzelnen Teilhandlungen in unterschiedlichen Konstellationen beteiligt.“ Beinahe jeder Paragraf des Wirtschaftsstrafrechts ist abgedeckt.
Am Nachmittag kommen über ein Dutzend Verteidiger zu Wort. Anberaumt sind momentan vier Verhandlungstage bis Jänner – ein Urteil wird es da aber wohl noch nicht geben. Allein 80 Zeugen sind bereits beantragt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.