Prozessauftakt: „Wienwert war nur ein Blendwerk“

„Loch auf, Loch zu“-Prinzip mit Anleihen

Der erste Akt: 2008 wurde die Immobilienentwicklungsfirma Wienwert von dem Zweit- und Drittangeklagten gegründet. Sie fungierten auch als Vorstände des Unternehmens, das schnell rote Zahlen schrieb. Bereits 2012 soll es in eine wirtschaftliche Krise gerutscht sein. Ein Jahr später sei die Wienwert zahlungsunfähig gewesen. „Das war den Vorständen sehr wohl bewusst“, so die Oberstaatsanwältin. Gegenüber Investoren soll die miserable Situation jedoch viel besser dargestellt worden sein – „Sie beginnen Liquiditätslöcher durch neue Anleihen zu stopfen.“ Man hätte sich in ein „Loch auf, Loch zu“-Vorgehen verstrickt.