Trump lädt Putin und Orbán in Gaza-Friedensrat ein

Konflikt mit Vereinten Nationen?

Das internationale Gaza-Gremium, dem unter anderem der frühere britische Premier Tony Blair und US-Außenminister Marco Rubio angehören, soll die Übergangsregierung im weitgehend zerstörten Küstenstreifen beaufsichtigen. In dem Entwurf ist festgelegt, dass Trump den Vorsitz führt und Mitglieder eine Einladung von ihm brauchen. Die reguläre Mitgliedschaft endet nach drei Jahren. Eine permanente Mitgliedschaft ist auch möglich, dann wird pro Staat eine Milliarde US-Dollar fällig. Zunächst soll sich der „Friedensrat“ um den Wiederaufbau und den Frieden im Gazastreifen kümmern, später soll er sich aber um Krisen und Konflikte auf der ganzen Welt kümmern.