Causa Pilnacek: Politische Spurensuche im Schnee

Parlamentsbus war zu groß

Dicht gedrängt folgten ihm die Fraktionschefs der Parteien, die ab Donnerstag im Parlament den letzten Akt im Fall Pilnacek aufarbeiten wollen. Die Abgeordneten spazierten zunächst durch die etwa 350 Einwohner zählende Ortschaft. Ihr Bus war schließlich zu groß, um bis zum Parkplatz vor dem Donau-Nebenarm zu gelangen, in dem der ehemalige Justiz-Sektionschef im Oktober 2023 tot aufgefunden wurde. Am verschneiten Ufer beschrieb dann ein nicht an den Ermittlungen beteiligter, aber ortskundiger Polizeibeamter die Stelle, die sich ihm zufolge bei dem Hochwasser im Jahr 2024 stark verändert habe. Am dichtesten war FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker seinem Parteikollegen Rosenkranz auf der Spur.