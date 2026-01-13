„Fall Pilnacek“: Tod in der Donau als Politikum

FPÖ startet Totalangriff auf die ÖVP

Die Parlamentsparteien werden in der finalen Suche nach der Wahrheit jedenfalls unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Die FPÖ, die den U-Ausschuss eingesetzt hat, startet mit einem Totalangriff auf die ÖVP. Generalsekretär Christian Hafenecker unterstreicht die Notwendigkeit eines Lokalaugenscheins in Rossatz und wirft der ÖVP vor, durch Verzögerungen und Angriffe auf Institutionen die Aufklärung zu behindern.