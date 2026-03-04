Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …

Würden heute im Land Milch und Honig fließen? Nein, natürlich nicht. Auch eine Regierung Kickl hätte den Sparstift dramatisch ansetzen müssen – tatsächlich sind ja einige der Sparmaßnahmen der Dreier-Koalition in den Verhandlungen zur FPÖ-ÖVP-Koalition „erfunden“ und von ÖVP-SPÖ-Neos schließlich vollzogen worden.