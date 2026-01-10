Der Geheimbericht: Letzter Akt im „Fall Pilnacek“

Verschwörungstheorien und Mythen ranken sich um Todesnacht

Im Herbst 2023 dann die Schockmeldung. Wenige Stunden nach einer von der Polizei gestoppten Geisterfahrt auf der Stockerauer Schnellstraße in Niederösterreich war Christian Pilnacek tot. Ertrunken in einem Seitenarm der Donau in der Wachau. Seitdem ranken sich viele Mythen und Verschwörungstheorien um das Ableben des akribischen Kopfes und Architekten der letzten großen Strafprozessordnung.

Die Nebel um die Todesnacht vom 20. auf den 21. Oktober vor mehr als zwei Jahren lichten sich aber jetzt, kurz vor dem Start des U-Ausschusses.

Nach Alko-Geisterfahrt noch halbe Flasche Prosecco

Nochmals eine zeitliche Chronologie:

Um 22.23 Uhr wird bei einer Alko-Kontrolle bei Pil, so sein Spitzname, 1,44 Promille festgestellt.

Um 23.41 Uhr holt ihn die frühere Mitarbeiterin und einstige Freundin bzw. Mitbewohnerin seiner damaligen Lebensgefährtin von der Polizeiinspektion in Tulln ab.

In der Wachau angekommen, macht sich der 60-Jährige noch eine Flasche Prosecco auf und trinkt etwa die Hälfte – um 1.07 Uhr lässt er sein Handy in der Wohnung zurück und geht nochmals spazieren.

Um 7.30 Uhr wird seine Leiche in einem an dieser Stelle schwer zugänglichen Donau-Seitenarm bei Rossatz von einem Baggerfahrer gefunden.