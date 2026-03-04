Streit mit Finanzminister landet im Parlament

Reaktion auf „Krone“-Bericht

Nun setzt es auch ein parlamentarisches Nachspiel für den Minister. Nationalratsabgeordneter Norbert Nemeth (FPÖ) bezieht sich auf „Krone“-Berichte, in denen die Rede davon war, dass Marterbauer nur zum Essen in die Steiermark gekommen war und gleich nach der Nachspeise und vor dem Beginn vertiefender Verhandlungen wieder nach Wien zurückgereist sei. Der Abgeordnete möchte in einer parlamentarischen Anfrage nun von Marterbauer wissen, ob er wirklich nur am Essen in der Steiermark und nicht an den inhaltlichen Verhandlungen teilgenommen hat – und wenn ja, warum.