Streit im U-Ausschuss: Parteien im Pilnacek-Kampf

Hafenecker ortet „Ablenkungsmanöver“ der ÖVP

Hafenecker verteidigte erneut den für Mittwoch geplanten Lokalaugenschein am Fundort des Leichnams von Pilnacek in Rossatz als sinnvoll und notwendig – unabhängig von den Witterungsverhältnissen. Die Kritik der ÖVP an den Kosten sei ein „klassisches Ablenkungsmanöver“, kritisierte der blaue Fraktionsführer. Die Kosten für die Autobusfahrt der Mitglieder des Untersuchungsausschusses würden sich auf 600 bis 700 Euro belaufen. Da man das U-Ausschuss-Lokal im Parlament nicht benötige und damit weniger Hausmitarbeiter, sei es wahrscheinlich „sogar billiger, als wenn wir im Parlament wären“, so Hafenecker. Den Lokalaugenschein hält auch Tomaselli für sinnvoll – sie habe sich bereits selbst ein Bild von der Gegend gemacht; das habe ihr geholfen, die Akten besser zu verstehen.