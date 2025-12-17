Pilnacek machte Termine für Tage nach Tod aus

Was geschah wirklich in der Nacht des 20. Oktober? Beschloss Sektionschef Christian Pilnacek tatsächlich, seinem Leben ein Ende zu setzen? Die Volksanwaltschaft ortet Ermittlungsfehler rund um den Tod des ehemaligen Sektionschefs Christian Pilnacek. So sei viel zu früh von einem Suizid ausgegangen worden, weswegen mögliche Zeugen und Beweise ignoriert worden seien, beklagte der von der FPÖ gestellte Volksanwalt Christoph Luisser am Dienstag in einer Pressekonferenz.