Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flasche war in Doku

Swift beschert Weingut in Frankreich Rekordabsatz

Society International
06.01.2026 16:10
US-Sängerin Taylor Swift
US-Sängerin Taylor Swift(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Fans der Sängerin Taylor Swift – auch Swifties genannt – lassen sich von ihrem großen Idol gerne beeinflussen. Nun hat ein französisches Weingut von diesem Effekt profitiert: Obwohl die Flasche eines edlen Tropfens von Terres Balnches nur kurz in einer Doku zu sehen war, ist dieser in den USA bereits ausverkauft. 

0 Kommentare

Dem Heer eingefleischter Fans der US-Sängerin reichte ein Blick der Flasche Sancerre, um sofort den gleichen Wein trinken zu wollen, auch wenn dieser in den USA mit umgerechnet rund 35 Euro pro Flasche nicht ganz billig ist.

Ein Beitrag des Weinguts auf Instagram:

Kostenlose Werbung ist für Weingut unbezahlbar
„Es ist ziemlich verrückt. Das ist unbezahlbar“, sagte Winzer Laurent Saget von Terres Blanches der Nachrichtenagentur AFP. „Selbst, wenn wir eine unserer Flaschen in einer Serie mit einem derart großen Publikum hätten platzieren wollen, hätten wir uns das niemals leisten können.“ Nun profitiere das Weingut und der Sancerre-Wein insgesamt gratis von dem Swift-Gütesiegel.

Die Fans der 36-jährigen Musikerin sind dafür bekannt, dass sie jeden Schritt und jede Äußerung ihres Stars mit Argusaugen verfolgen. So stürmten Swifties beispielsweise ein Museum in Wiesbaden, weil ein dort ausgestelltes Gemälde das Video zu ihrem Song „The Fate of Ophelia“ inspiriert hatte. Ein anderer Song bescherte einem Pub in London einen Besucheransturm. Die Fähigkeit des Stars, den Erfolg von Produkten zu steigern, ist inzwischen als „Swiftonomics“ bekannt.

Lesen Sie auch:
Kelce und Swift verlobten sich im vergangenen August.
Süßer Brief enthüllt
Travis Kelce über Swift: „Liebe meines Lebens“
23.12.2025
„Arbeiten so hart“
Taylor Swift zahlt ihrem Team Millionen-Bonus
14.12.2025

Winzer kennt Swifts Musik nicht
Winzer Saget kennt nach eigenen Worten Swifts Musik nicht. Er würde sich aber freuen, den Megastar auf seinem kleinen Weingut im Dorf Bue im Loire-Tal zu begrüßen, sagte er.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
132.482 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
111.251 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.847 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Society International
Flasche war in Doku
Swift beschert Weingut in Frankreich Rekordabsatz
Kekse, Rock und Chaos
Stranger-Things-Star taucht in Musikvideo auf
Workout im Bikini
Heidi Klums Nacktshow im Paradies nimmt kein Ende
J.Lo teilt frech aus:
„Hättest du diesen Po, wärst du auch immer nackt“
Sexy Bikini-Nixe
Sylvie Meis macht Strand von Miami zum Laufsteg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf