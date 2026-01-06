Swift beschert Weingut in Frankreich Rekordabsatz

Fans der Sängerin Taylor Swift – auch Swifties genannt – lassen sich von ihrem großen Idol gerne beeinflussen. Nun hat ein französisches Weingut von diesem Effekt profitiert: Obwohl die Flasche eines edlen Tropfens von Terres Balnches nur kurz in einer Doku zu sehen war, ist dieser in den USA bereits ausverkauft.
Dem Heer eingefleischter Fans der US-Sängerin reichte ein Blick der Flasche Sancerre, um sofort den gleichen Wein trinken zu wollen, auch wenn dieser in den USA mit umgerechnet rund 35 Euro pro Flasche nicht ganz billig ist.
Ein Beitrag des Weinguts auf Instagram:
Kostenlose Werbung ist für Weingut unbezahlbar
„Es ist ziemlich verrückt. Das ist unbezahlbar“, sagte Winzer Laurent Saget von Terres Blanches der Nachrichtenagentur AFP. „Selbst, wenn wir eine unserer Flaschen in einer Serie mit einem derart großen Publikum hätten platzieren wollen, hätten wir uns das niemals leisten können.“ Nun profitiere das Weingut und der Sancerre-Wein insgesamt gratis von dem Swift-Gütesiegel.
Die Fans der 36-jährigen Musikerin sind dafür bekannt, dass sie jeden Schritt und jede Äußerung ihres Stars mit Argusaugen verfolgen. So stürmten Swifties beispielsweise ein Museum in Wiesbaden, weil ein dort ausgestelltes Gemälde das Video zu ihrem Song „The Fate of Ophelia“ inspiriert hatte. Ein anderer Song bescherte einem Pub in London einen Besucheransturm. Die Fähigkeit des Stars, den Erfolg von Produkten zu steigern, ist inzwischen als „Swiftonomics“ bekannt.
Winzer kennt Swifts Musik nicht
Winzer Saget kennt nach eigenen Worten Swifts Musik nicht. Er würde sich aber freuen, den Megastar auf seinem kleinen Weingut im Dorf Bue im Loire-Tal zu begrüßen, sagte er.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.