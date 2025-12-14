Taylor Swift zahlt ihrem Team Millionen-Bonus

US-Sängerin Taylor Swift hat ihrem Team einen Millionen-Bonus geschenkt. Als Dankeschön für den Erfolg der „Eras Tour“ gab es auch handschriftliche Briefe, die die Popsängerin mit Wachs versiegelt hat. „Diese Leute arbeiten so hart. Sie sind die Besten in ihrem Job“, sagte Swift.
„Ich brauchte dafür einige Wochen, aber das Schreiben hat mir großen Spaß gemacht. Es war schön, daran zu denken, in welches Leben sie zurückkehren – an die Auszeit, die ihnen bevorsteht, und an die Kinder, die sie monatelang nicht gesehen haben“, sagte die Sängerin in der neuen Dokuserie „The End of an Era“. In den Briefen schrieb Swift zum Beispiel über das Bereisen der Welt und das Vermissen der Familie.
Die „Eras Tour“ war bereits die sechste Konzerttour der Sängerin und Songwriterin. Zwischen 2023 und 2024 wurden Lieder aus fast allen Studioalben Swifts aufgeführt, es gibt auch einen dazugehörigen Konzertfilm. Swift beschrieb die Tournee als „Reise durch alle musikalischen Ären meiner Karriere“. „The Eras Tour“ bekam den Status der Tournee, die weltweit kommerziell am erfolgreichsten war.
Hier sehen Sie, wie die handgeschriebenen Briefe verteilt werden:
Mitarbeiter fallen sich in die Arme
Davon soll laut Swift auch ihr Team profitieren. Wie „Page Six“ berichtete, habe sie insgesamt 197 Millionen US-Dollar (umgerechnet 168 Millionen Euro) als Bonus ausgezahlt. Mindestens ein Crewmitglied soll einen Bonus von umgerechnet 85.000 Euro bekommen haben. Der genaue Betrag wurde in der Dokuserie herausgeschnitten. Geld floss an alle Menschen, die Teil der Tour waren, darunter Tänzerinnen, Techniker, Caterer und Visagistinnen.
Swifts Team hatte offensichtlich nicht mit dem Bonus gerechnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fielen sich nach der Bekanntgabe in die Arme. Die US-Sängerin machte bereits öfters mit ihrer Großzügigkeit Schlagzeilen. Sie spendete zum Beispiel für Tafeln und schwerkranke Kinder.
