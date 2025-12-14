Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Arbeiten so hart“

Taylor Swift zahlt ihrem Team Millionen-Bonus

Society International
14.12.2025 13:10
US-Sängerin Taylor Swift auf der „Eras Tour“
US-Sängerin Taylor Swift auf der „Eras Tour“(Bild: AP/Ashley Landis)

US-Sängerin Taylor Swift hat ihrem Team einen Millionen-Bonus geschenkt. Als Dankeschön für den Erfolg der „Eras Tour“ gab es auch handschriftliche Briefe, die die Popsängerin mit Wachs versiegelt hat. „Diese Leute arbeiten so hart. Sie sind die Besten in ihrem Job“, sagte Swift.

0 Kommentare

„Ich brauchte dafür einige Wochen, aber das Schreiben hat mir großen Spaß gemacht. Es war schön, daran zu denken, in welches Leben sie zurückkehren – an die Auszeit, die ihnen bevorsteht, und an die Kinder, die sie monatelang nicht gesehen haben“, sagte die Sängerin in der neuen Dokuserie „The End of an Era“. In den Briefen schrieb Swift zum Beispiel über das Bereisen der Welt und das Vermissen der Familie.

Die „Eras Tour“ war bereits die sechste Konzerttour der Sängerin und Songwriterin. Zwischen 2023 und 2024 wurden Lieder aus fast allen Studioalben Swifts aufgeführt, es gibt auch einen dazugehörigen Konzertfilm. Swift beschrieb die Tournee als „Reise durch alle musikalischen Ären meiner Karriere“. „The Eras Tour“ bekam den Status der Tournee, die weltweit kommerziell am erfolgreichsten war.

Hier sehen Sie, wie die handgeschriebenen Briefe verteilt werden:

Mitarbeiter fallen sich in die Arme
Davon soll laut Swift auch ihr Team profitieren. Wie „Page Six“ berichtete, habe sie insgesamt 197 Millionen US-Dollar (umgerechnet 168 Millionen Euro) als Bonus ausgezahlt. Mindestens ein Crewmitglied soll einen Bonus von umgerechnet 85.000 Euro bekommen haben. Der genaue Betrag wurde in der Dokuserie herausgeschnitten. Geld floss an alle Menschen, die Teil der Tour waren, darunter Tänzerinnen, Techniker, Caterer und Visagistinnen.

Lesen Sie auch:
Taylor Swift in der sechsteiligen Doku „The End of an Era“
Tränen in Doku
Taylor Swift spricht erstmals über Wien-Terror
12.12.2025
Ein Herz aus Gold!
Taylor Swift: Überraschung im Kinderkrankenhaus
24.12.2024

Swifts Team hatte offensichtlich nicht mit dem Bonus gerechnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fielen sich nach der Bekanntgabe in die Arme. Die US-Sängerin machte bereits öfters mit ihrer Großzügigkeit Schlagzeilen. Sie spendete zum Beispiel für Tafeln und schwerkranke Kinder.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.786 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
132.004 mal gelesen
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
102.239 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Mehr Society International
„Arbeiten so hart“
Taylor Swift zahlt ihrem Team Millionen-Bonus
Brisante Aussagen
Oliver Pocher packt über Ehe mit Ex Amira aus
Zed in „Pulp Fiction“
US-Schauspieler Peter Greene (60) ist tot
„Moment der Freude“
Weihnachtsmärkte für Helene Fischer „Leichtigkeit“
Baby mit Sportler
Schauspielerin Steinfeld wird zum ersten Mal Mama
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf