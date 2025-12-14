Taylor Swift zahlt ihrem Team Millionen-Bonus

„Ich brauchte dafür einige Wochen, aber das Schreiben hat mir großen Spaß gemacht. Es war schön, daran zu denken, in welches Leben sie zurückkehren – an die Auszeit, die ihnen bevorsteht, und an die Kinder, die sie monatelang nicht gesehen haben“, sagte die Sängerin in der neuen Dokuserie „The End of an Era“. In den Briefen schrieb Swift zum Beispiel über das Bereisen der Welt und das Vermissen der Familie.