Morddrohung nach Ehestreit: Polizei greift ein

Ein Streit endete am Sonntag in Wien-Leopoldstadt mit einem Polizeieinsatz: Nach einem heftigen Konflikt übergab ein Serbe (32) seiner 42-jährigen Ehefrau – vor den Augen der Polizei – die Wohnungsschlüssel. Er erklärte, bei Verwandten übernachten zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt lag noch kein strafbares Delikt vor ...
Doch nur eine Stunde später kehrte der Mann zurück – und wollte erneut in die Wohnung. Als ihm der Einlass verweigert wurde, soll er die Frau mit dem Umbringen bedroht haben.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Die Polizei konnte den 32-Jährigen nicht mehr in der Nähe der Wohnung antreffen. Er wurde später aufgefordert, sich in einer Dienststelle zu melden – dort erfolgte die vorläufige Festnahme. Außerdem wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn verhängt. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.
