Morddrohung nach Ehestreit: Polizei greift ein

Die Polizei konnte den 32-Jährigen nicht mehr in der Nähe der Wohnung antreffen. Er wurde später aufgefordert, sich in einer Dienststelle zu melden – dort erfolgte die vorläufige Festnahme. Außerdem wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn verhängt. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.