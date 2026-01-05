Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mann leugnet Vorwürfe

Morddrohung nach Ehestreit: Polizei greift ein

Wien
05.01.2026 13:02
Nur eine Stunde, nachdem die Polizei bereits dort gewesen war, kehrte der Mann in die Wohnung ...
Nur eine Stunde, nachdem die Polizei bereits dort gewesen war, kehrte der Mann in die Wohnung zurück.(Bild: APA/Hans Punz (Symbolbild))

Ein Streit endete am Sonntag in Wien-Leopoldstadt mit einem Polizeieinsatz: Nach einem heftigen Konflikt übergab ein Serbe (32) seiner 42-jährigen Ehefrau – vor den Augen der Polizei – die Wohnungsschlüssel. Er erklärte, bei Verwandten übernachten zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt lag noch kein strafbares Delikt vor ...

0 Kommentare

Doch nur eine Stunde später kehrte der Mann zurück – und wollte erneut in die Wohnung. Als ihm der Einlass verweigert wurde, soll er die Frau mit dem Umbringen bedroht haben.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Die Polizei konnte den 32-Jährigen nicht mehr in der Nähe der Wohnung antreffen. Er wurde später aufgefordert, sich in einer Dienststelle zu melden – dort erfolgte die vorläufige Festnahme. Außerdem wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn verhängt. Der Mann bestreitet die Vorwürfe. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-5° / -2°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
-7° / -1°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-7° / -3°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
-7° / -2°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-9° / -2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
295.426 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
231.224 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
156.050 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Wien
Mann leugnet Vorwürfe
Morddrohung nach Ehestreit: Polizei greift ein
Anton Englert tot
Tiefe Trauer um den „Dinosaurier-Retter“
Porgy & Bess
„Stucky Fingers“ als aufmüpfige Rockparaphrase
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Piloten geblendet
Nächtlicher Heli-Einsatz wegen Laserpointer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf