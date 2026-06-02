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Zum Weltfahrradtag

Staus und Sperren: Demo bremst Verkehr aus

Wien
02.06.2026 08:43
Die Raddemo startet am Dienstagnachmittag und zieht durch die Wiener Innenstadt (Symbolbild).
Die Raddemo startet am Dienstagnachmittag und zieht durch die Wiener Innenstadt (Symbolbild).(Bild: Radeln For Future)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum heutigen Weltfahrradtag drehen am Dienstagnachmittag zahlreiche Demonstranten eine große Runde durch die Innenstadt. Laut ÖAMTC ist mit Staus und temporären Sperren entlang der Strecke zu rechnen.

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Öffi-Nutzer sowie Autofahrer müssen sich am Dienstag in Geduld üben. Denn eine Raddemo mit Beginn um 14.30 Uhr in der Wagramer Straße bei der UNO-City in Wien-Donaustadt dürfte für lokale Verzögerungen und zähen Verkehr entlang der gesamten Strecke sorgen. Laut ÖAMTC sind in etwa 300 Personen angemeldet.

Anschließend zieht die Kolonne in Richtung Reichsbrücke und über die Lassallestraße bis zum Praterstern in der Leopoldstadt. Von dort führt die Route entlang der Praterstraße sowie der Unteren und Oberen Donaustraße bis zur Augartenbrücke. Danach geht es über die Ringstraße weiter zum Schwarzenbergplatz in den ersten Bezirk.

Pendlern drohen längere Wartezeiten
Über die Schwindgasse und die Argentinierstraße erreichen die Demonstrierenden schließlich den St.-Elisabeth-Platz. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 17 Uhr geplant.

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Der ÖAMTC rechnet entlang der gesamten Route mit temporären Straßensperren und Umleitungen. Auch auf den angrenzenden Straßen ist mit erheblichen Verzögerungen im Straßenverkehr zu rechnen. Autofahrer und Öffi-Nutzer sollten daher mehr Zeit für ihre Wege einplanen. Um Staus zu umgehen, bietet sich die U-Bahn als Alternative an.

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