Staus und Sperren: Demo bremst Verkehr aus

Anschließend zieht die Kolonne in Richtung Reichsbrücke und über die Lassallestraße bis zum Praterstern in der Leopoldstadt. Von dort führt die Route entlang der Praterstraße sowie der Unteren und Oberen Donaustraße bis zur Augartenbrücke. Danach geht es über die Ringstraße weiter zum Schwarzenbergplatz in den ersten Bezirk.