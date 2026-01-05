Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet

Großteil von Maduros Sicherheitsteam

Diese seien auf Bitten der venezolanischen Behörden in das südamerikanische Land entsandt gewesen, hieß es. Sicherheitskräfte aus dem verbündeten Kuba sind nach Einschätzung von Experten seit Jahren in Venezuela im Einsatz. Unter anderem sollen kubanische Geheimdienstagenten beispielsweise dabei helfen, Soldaten der Streitkräfte auf Linie zu halten. Auch für die persönliche Sicherheit Maduros sollen vor allem kubanische Leibwächter verantwortlich gewesen sein. Das venezolanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei dem US-Einsatz „ein Großteil“ von Maduros Sicherheitsteam getötet worden sei.