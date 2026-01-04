Aufsehen um Maduro im Nike-Trainingsanzug

Auf dem Bild, das das Weiße Haus teilte, sitzt Maduro gefesselt, mit Augenbinde und Gehörschutz, an Bord des US-Kriegsschiffs USS Iwo Jima. Was besonders auffällt, ist jedoch sein Trainingsanzug. Es scheint ein wenig so, als wäre Nike der erste Profiteur von Maduros Gefangennahme – Auf der Website des Sportartikelherstellers gilt der Trainingsanzug als Bestseller, einige Größen sind bereits ausverkauft.