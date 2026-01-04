Bald ausverkauft?
Aufsehen um Maduro im Nike-Trainingsanzug
Nach der Festnahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sorgt ein Detail auf Social Media besonders für Gesprächsstoff: sein Outfit. Manche spekulieren bereits, ob der graue Jogginganzug, den er bei der Verhaftung trug, bald ausverkauft sein wird.
Auf dem Bild, das das Weiße Haus teilte, sitzt Maduro gefesselt, mit Augenbinde und Gehörschutz, an Bord des US-Kriegsschiffs USS Iwo Jima. Was besonders auffällt, ist jedoch sein Trainingsanzug. Es scheint ein wenig so, als wäre Nike der erste Profiteur von Maduros Gefangennahme – Auf der Website des Sportartikelherstellers gilt der Trainingsanzug als Bestseller, einige Größen sind bereits ausverkauft.
Sportoutfit wird zum viralen Hit
In den sozialen Medien wird darüber gewitzelt, nicht die Rohstoffkonzerne, sondern Nike würde nach der US-Operation am meisten Gewinn machen. Auf Instagram und X erscheinen immer mehr Memes und Fotomontagen, auf denen Maduro etwa einen Marathon in seinem Trainingsanzug läuft.
Trainingsanzug gibt es schon seit über zehn Jahren
Das gesamte Set – Jacke und Hose – kostet im Onlineshop 260 Dollar (rund 220 Euro). Der Tech-Fleece-Anzug ist bereits seit 2013 auf dem Markt und besteht aus recyceltem Material. Nike selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Run auf das Outfit geäußert.
