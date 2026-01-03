Rollbalken herunter | Ruhe vor den Stürmen

Ruhe vor den Stürmen. Vor einem Jahr, da war alles gänzlich anders. Rund um das erste Wochenende 2025 wurde das Land politisch total durcheinandergewirbelt. Denn am 3. Jänner ließen die Neos die türkis-rot-pinken Koalitionsverhandlungen platzen. Tags darauf warf ÖVP-Chef Karl Nehammer hin. Und plötzlich stand Sebastian Kurz ein paar Stunden als Nachfolger seines Nachfolgers in den Startlöchern. Eine Nacht danach galt der nunmehrige Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer als Favorit auf die ÖVP-Spitze, auf die schließlich ein paar Stunden später Christian Stocker klettern sollte. Und Wahlsieger Herbert Kickl schien plötzlich doch noch als Bundeskanzler gesetzt. Es waren die turbulentesten Tage der österreichischen Innenpolitik. Genießen wir die Neujahrsruhe ein Jahr später. Es wird nur eine Ruhe vor den nächsten Stürmen sein.