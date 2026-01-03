Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Rollbalken herunter | Ruhe vor den Stürmen

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Andreas Tröster)

Rollbalken herunter. Ganz besondere, ruhige Tage sind es zwischen Weihnachten und Dreikönig für die meisten Österreicherinnen und Österreicher. Die Schulen haben geschlossen, die meisten Institutionen ebenso wie viele Firmen. Das bedeutet für einen Großteil der Menschen: Freizeit! Den Rollbalken heruntergelassen hat auch die Innenpolitik. Die lässt sich dieser Tage höchstens bei Skirennen oder beim Neujahrskonzert blicken. Sonst hört man wenig bis nichts von ihr, auch das sonst so gepflegte üble Hick-Hack entfällt. All das darf man durchaus als angenehm empfinden.

0 Kommentare

Ruhe vor den Stürmen. Vor einem Jahr, da war alles gänzlich anders. Rund um das erste Wochenende 2025 wurde das Land politisch total durcheinandergewirbelt. Denn am 3. Jänner ließen die Neos die türkis-rot-pinken Koalitionsverhandlungen platzen. Tags darauf warf ÖVP-Chef Karl Nehammer hin. Und plötzlich stand Sebastian Kurz ein paar Stunden als Nachfolger seines Nachfolgers in den Startlöchern. Eine Nacht danach galt der nunmehrige Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer als Favorit auf die ÖVP-Spitze, auf die schließlich ein paar Stunden später Christian Stocker klettern sollte. Und Wahlsieger Herbert Kickl schien plötzlich doch noch als Bundeskanzler gesetzt. Es waren die turbulentesten Tage der österreichischen Innenpolitik. Genießen wir die Neujahrsruhe ein Jahr später. Es wird nur eine Ruhe vor den nächsten Stürmen sein.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana werden Vorwürfe laut, dass es nur einen einzigen ...
Feuer in Crans-Montana
Einziger Notausgang könnte versperrt gewesen sein
Venezuela, Öl und Machtpolitik: Trump spielt gefährlich
Handstreich mit Folgen
„Krone“-Experte analysiert Trumps riskanten Coup
Luis und Luis: Das Neujahrsbaby von 2015 einst und jetzt
Krone Plus Logo
Das große Interview
Welche Wünsche hast du für das nächste Jahrzehnt?
Dimitar Penew (im Jahr 2007)
WM-Halbfinalist 1994
War lange krank! Früherer Erfolgs-Teamchef tot
Die Polizei ist an der Kabelbrücke im Einsatz, an der ein Brand den Blackout ausgelöst haben ...
Haushalte ohne Strom
Blackout: Bekennerschreiben in Berlin aufgetaucht
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
225.478 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
201.095 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
188.434 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Failing nation“
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
Handstreich mit Folgen
„Krone“-Experte analysiert Trumps riskanten Coup
Vorbild für Putin?
Das bedeutet der Angriff auf Venezuela für Europa
Krone Plus Logo
Chauffeur klärt auf:
Wie der Kanzler und unsere Minister gelenkt werden
Bomben auf Land
Trump: „Wir werden Venezuela selbst regieren“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf