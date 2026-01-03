Rollbalken herunter | Ruhe vor den Stürmen

Rollbalken herunter. Ganz besondere, ruhige Tage sind es zwischen Weihnachten und Dreikönig für die meisten Österreicherinnen und Österreicher. Die Schulen haben geschlossen, die meisten Institutionen ebenso wie viele Firmen. Das bedeutet für einen Großteil der Menschen: Freizeit! Den Rollbalken heruntergelassen hat auch die Innenpolitik. Die lässt sich dieser Tage höchstens bei Skirennen oder beim Neujahrskonzert blicken. Sonst hört man wenig bis nichts von ihr, auch das sonst so gepflegte üble Hick-Hack entfällt. All das darf man durchaus als angenehm empfinden.
Ruhe vor den Stürmen. Vor einem Jahr, da war alles gänzlich anders. Rund um das erste Wochenende 2025 wurde das Land politisch total durcheinandergewirbelt. Denn am 3. Jänner ließen die Neos die türkis-rot-pinken Koalitionsverhandlungen platzen. Tags darauf warf ÖVP-Chef Karl Nehammer hin. Und plötzlich stand Sebastian Kurz ein paar Stunden als Nachfolger seines Nachfolgers in den Startlöchern. Eine Nacht danach galt der nunmehrige Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer als Favorit auf die ÖVP-Spitze, auf die schließlich ein paar Stunden später Christian Stocker klettern sollte. Und Wahlsieger Herbert Kickl schien plötzlich doch noch als Bundeskanzler gesetzt. Es waren die turbulentesten Tage der österreichischen Innenpolitik. Genießen wir die Neujahrsruhe ein Jahr später. Es wird nur eine Ruhe vor den nächsten Stürmen sein.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.