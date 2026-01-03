Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Nachrichten, die sich wie Trost anfühlen müssen

Kolumnen
03.01.2026 06:00
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Es sei still wie in einer Kirche gewesen, berichtete die neue Schweiz-Korrespondentin des ORF, Bettina Prendergast, gestern aus Crans Montana, hinter ihr sah man die Unglücksstelle.

Hunderte Menschen hatten sich trotz eisiger Kälte in Trauer versammelt. Die ermittelnde Staatsanwältin rang um Worte. Das Leid der Familien und Freunde der Opfer muss unermesslich sein.

Mindestens 40 Menschen sind bei der Silvesterparty in der Bar „Le Constellation“ im Schweizer Nobel-Skiort gestorben. Rund 100 Verletzte befinden sich in kritischem Zustand, viele kämpfen um ihr Leben.

Es war eine Feuerwalze, die innerhalb von Sekunden alles in Brand steckte, ausgelöst von Wunderkerzen, die auf Champagnerflaschen steckten. Brandschutzexperten nennen das Phänomen „Flashover“. Die feiernden Menschen hatten keine Chance.

Mitten in die Tragödie platzen Nachrichten, die sich wie Trost anfühlen müssen. Der Schweizer Bundespräsident, der den Angehörigen versichert, dass sie nicht allein sind. Die EU-Kommissionspräsidentin, die über den EU-Katastrophenschutz medizinische Hilfe bereitstellt, obwohl die Schweiz weder Mitglied der EU noch des Europäischen Wirtschaftsraumes ist.

Österreich, Italien und Frankreich nehmen Verletzte auf, auch Schweden und Nordmazedonien haben Unterstützung angeboten. Europa steht zusammen, so wie unser Bundespräsident es in seiner Neujahrsansprache betont hat, und handelt. „Mutig, gemeinschaftlich und ziemlich rasch“.

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
197.436 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
196.302 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
171.928 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Nachrichten, die sich wie Trost anfühlen müssen
„Krone“-Kommentar
Das Scharia-Verbot als reine Symbolpolitik
„Krone“-Ausblick
Was die Österreicher von 2026 erwarten dürfen
„Krone“-Gastkommentar
Gold und Silber: 2025 war ein glanzvolles Jahr
„Krone“-Kommentar
Viele Schlagzeilen, manche waren auch erfreulich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf