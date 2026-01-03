Es sei still wie in einer Kirche gewesen, berichtete die neue Schweiz-Korrespondentin des ORF, Bettina Prendergast, gestern aus Crans Montana, hinter ihr sah man die Unglücksstelle.
Hunderte Menschen hatten sich trotz eisiger Kälte in Trauer versammelt. Die ermittelnde Staatsanwältin rang um Worte. Das Leid der Familien und Freunde der Opfer muss unermesslich sein.
Mindestens 40 Menschen sind bei der Silvesterparty in der Bar „Le Constellation“ im Schweizer Nobel-Skiort gestorben. Rund 100 Verletzte befinden sich in kritischem Zustand, viele kämpfen um ihr Leben.
Es war eine Feuerwalze, die innerhalb von Sekunden alles in Brand steckte, ausgelöst von Wunderkerzen, die auf Champagnerflaschen steckten. Brandschutzexperten nennen das Phänomen „Flashover“. Die feiernden Menschen hatten keine Chance.
Mitten in die Tragödie platzen Nachrichten, die sich wie Trost anfühlen müssen. Der Schweizer Bundespräsident, der den Angehörigen versichert, dass sie nicht allein sind. Die EU-Kommissionspräsidentin, die über den EU-Katastrophenschutz medizinische Hilfe bereitstellt, obwohl die Schweiz weder Mitglied der EU noch des Europäischen Wirtschaftsraumes ist.
Österreich, Italien und Frankreich nehmen Verletzte auf, auch Schweden und Nordmazedonien haben Unterstützung angeboten. Europa steht zusammen, so wie unser Bundespräsident es in seiner Neujahrsansprache betont hat, und handelt. „Mutig, gemeinschaftlich und ziemlich rasch“.
