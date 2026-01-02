Ist das der Moment, in dem die Katastrophe begann?

„Unsere Hauptthese ist, dass der gesamte Raum Feuer gefangen hat, und das zu einer Explosion geführt hat“, sagte die Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, Beatrice Pilloud. Derzeit sei noch unklar, ob tatsächlich Kerzen den Brand auslösten oder doch Feuerwerkskörper. Sie wolle noch Handys auswerten, die am Unglücksort sichergestellt wurden. Laut Medienberichten begann nicht die Decke selbst zu brennen, sondern die akustische Dämmung. Einer der vielen Vorwürfe lautet, dass billiges Material eingesetzt wurde. Guter Akkustikschaumstoff brennt nämlich kaum.



Hier sehen Sie ein Bild von den feiernden Menschen mit Wunderkerzen: