Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Hexenkessel ab Herbst

Fahrplan durch die Lücken in Wiens Öffi-Netz 2026

Wien
02.01.2026 06:00
Heuer sollen noch mehr Gleise getauscht werden als letztes Jahr. Das ist aber die geringere ...
Heuer sollen noch mehr Gleise getauscht werden als letztes Jahr. Das ist aber die geringere Sorge für Wiens Öffi-Nutzer im Jahr 2026(Bild: Wiener Linien)

Schonend sollen nach der nun gültigen Preiserhöhung Hiobsbotschaften über Öffi-Sperren unter das Fahrgast-Volk in der Bundeshauptstadt gebracht werden. Doch Öffi-Nutzer müssen sich warm anziehen: jetzt im Winter tatsächlich, aber ab dem Sommer umso mehr, wie die Wiener Linien durchblicken lassen.

0 Kommentare

Nur Quartal für Quartal geben die Wiener Linien ihre genauen Baustellenpläne bekannt. Das liegt daran, dass bis zuletzt an der Planung getüftelt wird, und dass man Fahrgästen nicht zumuten will, sich Fahrtbehinderungen monatelang im Voraus merken zu müssen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
1° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
1° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
191.015 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
188.703 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
166.226 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Hexenkessel ab Herbst
Fahrplan durch die Lücken in Wiens Öffi-Netz 2026
Teuer und geschlossen
Wien leistet sich Klo um eine halbe Million Euro
Täter unbekannt
Feuerteufel fackelten Hütte von Sportverein ab
Krone Plus Logo
Menschen von nebenan
Was man als Straßenkehrer am Silvesterpfad erlebt
Yannick Nézet-Séguin
Jubel für „Mr. Charming“ beim Neujahrskonzert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf