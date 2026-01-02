Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
02.01.2026 14:00
Ob Kater Arnie, Ratte Crumble oder Kaninchen Wasabi, sie alle suchen einen schönen Platz zum ...
Ob Kater Arnie, Ratte Crumble oder Kaninchen Wasabi, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

Carmen – die Neugierige
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Carmen ist auf der Suche nach ihrem Lebensglück. Anfangs zeigt sich die einjährige Katze zurückhaltend, ihre Neugier siegt aber schnell über die Angst. Wenn Carmen Vertrauen gefasst hat, genießt sie die Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten. Ein Freigangplatz wäre wünschenswert. Tel.: 0664/8485571.

Crumble – für Nagerfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Crumble (am Bild, 1 Jahr) und Cookie sind zwei freundliche Ratten, die vor dem Linzer Tierheim ausgesetzt wurden. Nun wird eine artgerechte Unterbringung für die kleinen Racker gesucht. Ratten sind sehr soziale und intelligente Tiere, die viel Beschäftigung und Nähe brauchen. Tel.: 0732/247887.

Arnie – der Starke
(Bild: Tierheim Linz)

Arnie besitzt einen starken Charakter. In einer Siedlung hatte der zweijährige Kater schnell das Kommando übernommen, weshalb er ins Tierheim gebracht wurde. Arnie möchte seinen gewohnten Freigang nicht missen, es sollten sich aber keine Artgenossen in der näheren Umgebung befinden. Wer einen selbstbewussten, menschenbezogenen Kater schätzt, findet in dem Vierbeiner einen tollen Begleiter. Tel.: 0732/247887.

Wasabi – der Charmante
(Bild: Tierheim Linz)

Wasabi lebt derzeit in Innenhaltung. Das einjährige Löwenkopf-Kaninchen braucht viel Platz, Rückzugsmöglichkeiten und eine artgerechte Haltung. Wer nimmt das charmante Langohr auf? Tel.: 0732/247887.

Catnado – die Schüchterne
(Bild: Tierheim Linz)

Catnado (Bild) sucht zusammen mit Whiskerton ein gutes Zuhause. Die beiden Katzen im Alter von sechs Monaten benötigen Ruhe, Geduld und verständnisvolle Menschen, die ihnen helfen, ihre Schüchternheit zu überwinden. Tel.: 0732/247887.

Charly – der Temperamentvolle
(Bild: Tierheim Linz)

Charly (6 Jahre) ist ein temperamentvoller Rüde mit ausgeprägtem Revierverhalten. Seine Besitzer sollten Hundeerfahrung mitbringen und ihm klare Strukturen, Sicherheit und eine souveräne Führung bieten. Tel.: 0732/247887.

