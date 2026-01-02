„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Arnie besitzt einen starken Charakter. In einer Siedlung hatte der zweijährige Kater schnell das Kommando übernommen, weshalb er ins Tierheim gebracht wurde. Arnie möchte seinen gewohnten Freigang nicht missen, es sollten sich aber keine Artgenossen in der näheren Umgebung befinden. Wer einen selbstbewussten, menschenbezogenen Kater schätzt, findet in dem Vierbeiner einen tollen Begleiter. Tel.: 0732/247887.