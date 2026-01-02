Bitter! Marco Rossi fällt bei Canucks verletzt aus

Offiziell: Niclas Füllkrug hat einen neuen Verein
Wie bitter: Die Vancouver Canucks müssen vorerst auf Marco Rossi verzichten!
Der Vorarlberger hatte sich bereits am Silvestertag eine Verletzung zugezogen, die sich nun als schwerwiegend genug erwies, um für eine Pause zu sorgen …
Von Puck am linken Fuß getroffen
Bei der 3:6-Niederlage gegen die Philadelphia Flyers war der 24-Jährige von einem Puck am linken Fuß getroffen worden, an dem er bereits im Dezember verletzt gewesen war.
„Beim Röntgen hat es nicht schlimm ausgesehen. Ich muss noch zur Computertomographie-Untersuchung, hoffe, dass es nur eine Blessur ist“, wurde Rossi am Freitag in den Vorarlberger Nachrichten zitiert.
