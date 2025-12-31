Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung

„Wir danken für euer Verständnis und wünschen euch dennoch einen guten Rutsch ins Jahr 2026“, heißt es in einem Facebook-Posting des Stadtmarketings noch. Das restliche Programm würde wie geplant stattfinden. „Auch ohne Feuerwerk wird es bunt, stimmungsvoll und voller Highlights – freut euch auf ein tolles Programm, großartige Stimmung und viele schöne Momente zum Jahreswechsel.“