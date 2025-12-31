Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung

Dieses Jubiläum hat man sich in Niederösterreich wohl ganz anders vorgestellt. In St. Pölten war anlässlich „40 Jahre Landeshauptstadt“ ein großes Feuerwerk zum Jahreswechsel geplant. Doch dann kam alles anders ...
Das Stadt-Marketing teilte die Absage der großen Pyro-Show am Mittwochnachmittag mit: „Das geplante Feuerwerk im Rahmen des Stadtsilvesters anlässlich ,40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten‘ muss aufgrund der Wetterprognose aus Sicherheitsgründen leider abgesagt werden.“ Die Sicherheit aller Beteiligten hätte oberste Priorität.
Starker Westwind im Osten angesagt
„Ein kontrolliertes Abschießen des Feuerwerks kann bei den zu erwarteten Wetterbedingungen nicht gewährleistet werden.“ Offenbar macht angesagter Westwind Pyro-Fans einen Strich durch die Rechnung.
Auch die Unwetterwarnzentrale (UWZ) hat eine Vorwarnung für das Gebiet St. Pölten herausgegeben. Für private Böller-Enthusiasten ist somit ebenfalls Vorsicht geboten. „Der Wind legt weiter zu und weht im Norden und Osten zeitweise stürmisch aus West“, warnen die Meteorologen der UWZ. Hier unser Wetter-Überblick für ganz Österreich.
„Wir danken für euer Verständnis und wünschen euch dennoch einen guten Rutsch ins Jahr 2026“, heißt es in einem Facebook-Posting des Stadtmarketings noch. Das restliche Programm würde wie geplant stattfinden. „Auch ohne Feuerwerk wird es bunt, stimmungsvoll und voller Highlights – freut euch auf ein tolles Programm, großartige Stimmung und viele schöne Momente zum Jahreswechsel.“
Projektionen und andere Lichtspiele würden dennoch für visuelles Spektakel sorgen. DJ GiGi würde zudem musikalisch einheizen. Für Pyro-Fans ist das wohl nur ein sehr schwacher Trost ...
