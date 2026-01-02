Vorteilswelt
ALS-Patient kämpft

Norberts Wille zum Leben ist echt unbeschreiblich

Oberösterreich
02.01.2026 10:00
Norbert Ruttmann leidet an einer aggressiven Form von ALS. Seine Frau Christine pflegt ihn mit ...
Norbert Ruttmann leidet an einer aggressiven Form von ALS. Seine Frau Christine pflegt ihn mit völliger Hingabe.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Norbert Ruttmann kann nicht mehr sprechen, nichts mehr schlucken und nicht mehr selbstständig atmen. Und dennoch erfreut er sich jeden Tag am Leben. Warum er sich bewusst fürs Weiterleben entschied – und wie Liebe, Pflege und Lebensfreude stärker sind als die Krankheit seines Körpers. Die „Krone“ besuchte ihn in Niederranna (OÖ).

Norbert sitzt auf seinem Lieblingssessel und schaut die Rosenheim-Cops. Aus seinem Hals führt ein Schlauch zu einer Maschine. Im Februar 2024 wurde bei dem 61-Jährigen eine aggressive Form von ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert. Es handelt sich um eine neurodegenerative Erkrankung, die die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark betrifft.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
