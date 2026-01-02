Norberts Wille zum Leben ist echt unbeschreiblich

Norbert Ruttmann kann nicht mehr sprechen, nichts mehr schlucken und nicht mehr selbstständig atmen. Und dennoch erfreut er sich jeden Tag am Leben. Warum er sich bewusst fürs Weiterleben entschied – und wie Liebe, Pflege und Lebensfreude stärker sind als die Krankheit seines Körpers. Die „Krone“ besuchte ihn in Niederranna (OÖ).