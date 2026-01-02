Norberts Wille zum Leben ist echt unbeschreiblich

Wann hat der Jobabbau endlich wieder ein Ende?
AMS-Chefin im Gespräch
Norbert Ruttmann kann nicht mehr sprechen, nichts mehr schlucken und nicht mehr selbstständig atmen. Und dennoch erfreut er sich jeden Tag am Leben. Warum er sich bewusst fürs Weiterleben entschied – und wie Liebe, Pflege und Lebensfreude stärker sind als die Krankheit seines Körpers. Die „Krone“ besuchte ihn in Niederranna (OÖ).
Norbert sitzt auf seinem Lieblingssessel und schaut die Rosenheim-Cops. Aus seinem Hals führt ein Schlauch zu einer Maschine. Im Februar 2024 wurde bei dem 61-Jährigen eine aggressive Form von ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert. Es handelt sich um eine neurodegenerative Erkrankung, die die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark betrifft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.