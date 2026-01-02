Gegen die „Zauberlehrlinge der Weltpolitik“

Längst gute Tradition ist das Neujahrskonzert des Bruckner Orchesters Linz im Brucknerhaus. Am Pult stand Dirigent Hans Graf, der in seiner kurzen Ansprache deutlich all die „Zauberlehrlinge in der Weltpolitik“ kritisierte. Das Programm gipfelte in einem heiß umjubelten „Bolero“. Auch rund um Linz zelebrierte eine selbstbewusste Klassik-Szene das junge Jahr.
Ein ausverkauftes Brucknerhaus am ersten Tag des Jahres 2026: In einer kurzen Neujahrsansprache, verbunden mit guten Wünschen, äußerte der insgesamt eher zurückhaltende Dirigent Hans Graf die Hoffnung, dass die vielen „Zauberlehrlinge“ der Weltpolitik nicht die Oberhand gewinnen mögen und uns – wie in der Meisterballade – ein gutes Ende beschieden sei.
Musikalische Farbtupfen
Unter seiner Leitung begrüßte das Bruckner Orchester das junge Jahr rasant, feierlich und mit Hingabe. Werke von Maurice Ravel und Paul Dukas waren angesetzt. Im ersten Teil des Konzerts erklang die ruhige Seite des französischen Impressionismus – fein und sensibel musiziert. Für manche, die den Silvesterabend bis in die frühen Morgenstunden gefeiert hatten, dürfte dies allerdings einen Kampf gegen den fehlenden Schlaf bedeutet haben.
Fanfaren und Balladen
Im zweiten Teil zeigten die Blechbläser des Spitzenensembles stehend, wie prachtvoll eine Fanfare von Paul Dukas klingen kann. Auch „Der Zauberlehrling“ desselben Komponisten – nach der bekannten Ballade von Johann Wolfgang Goethe – gelang als effektvolle musikalische Ausdeutung des literarischen Vorbilds.
Schöne Soli in allen Instrumentengruppen und flotte Tempi begeisterten das Publikum. Der ganz große Jubel setzte allerdings erst nach dem berühmten „Boléro“ ein – jenem Werk, das Maurice Ravel ursprünglich lediglich als „Arrangierstudie“ verstand und dessen unerwarteter Erfolg ihn selbst wenig erfreute. Ravel kommentierte dies einst ironisch: „Mein Meisterwerk? Der ‘Boléro‘ natürlich. Schade nur, dass er überhaupt keine Musik enthält!“ Besonderer Applaus galt den präzisen Schlagwerkern sowie den Bläsergruppen.
Linz zelebrierte den Jahreswechsel mit Klassik
Auch sonst bot der Raum Linz zum Jahreswechsel ein reiches kulturelles Angebot: Die Flying Schnörzenbrekkers beschworen im Brucknerhaus Ivica Strauss, Josef Sabaini und seine Philharmonices mundi widmeten den letzten Tag des Johann-Strauss-Jahres dem Jubilar und blickten bis zu dessen Anfänge zurück.
Matthias Achleitner und die Oberösterreich-Philharmonie brachten Walzer ins Vereinshaus, während in der Kürnberghalle Martha Matscheko und Christoph Gerhardus mit glänzenden Stimmen und großer Schauspielkunst, begleitet vom Leondinger Symphonieorchester und dem launig moderierenden Uwe Harrer restlos begeisterten.
