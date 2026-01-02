Gegen die „Zauberlehrlinge der Weltpolitik“

Schöne Soli in allen Instrumentengruppen und flotte Tempi begeisterten das Publikum. Der ganz große Jubel setzte allerdings erst nach dem berühmten „Boléro“ ein – jenem Werk, das Maurice Ravel ursprünglich lediglich als „Arrangierstudie“ verstand und dessen unerwarteter Erfolg ihn selbst wenig erfreute. Ravel kommentierte dies einst ironisch: „Mein Meisterwerk? Der ‘Boléro‘ natürlich. Schade nur, dass er überhaupt keine Musik enthält!“ Besonderer Applaus galt den präzisen Schlagwerkern sowie den Bläsergruppen.