Mitten in der Saison

Zwei Stürmer stehen beim VSV vor Abschied

Kärnten
02.01.2026 11:31
Der VSV hat demnächst wohl zwei Stürmer weniger.
Der VSV hat demnächst wohl zwei Stürmer weniger.(Bild: Bernd Stefan)

Die Villacher Adler sind zurück in der Spur. Nach sieben Niederlagen in Folge gelang gegen Innsbruck daheim endlich wieder ein Sieg – 6:2! Jetzt warten mit Linz und Wien zwei direkte Konkurrenten im Kampf um die Plätze im Pre-Play-off. Schon bald könnten dem VSV aber zwei Stürmer abhanden kommen.

Mit seinem ersten Triplepack für den VSV erlöste Adam Helewka die angeschlagenen Villacher Spieler und Fans – zuerst traf er gegen Innsbruck zum 1:1, dann leitete er mit den Treffern zum 3:2 und 4:2 den 6:2-Sieg endgültig ein. Es war der erste Sieg nach sieben Niederlagen in Folge, der erst zweite unter Neo-Coach Pierre Allard. Helewka, der beste Schütze der Adler, hält aktuell schon bei 16 Toren.

