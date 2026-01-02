Zwei Stürmer stehen beim VSV vor Abschied

Mit seinem ersten Triplepack für den VSV erlöste Adam Helewka die angeschlagenen Villacher Spieler und Fans – zuerst traf er gegen Innsbruck zum 1:1, dann leitete er mit den Treffern zum 3:2 und 4:2 den 6:2-Sieg endgültig ein. Es war der erste Sieg nach sieben Niederlagen in Folge, der erst zweite unter Neo-Coach Pierre Allard. Helewka, der beste Schütze der Adler, hält aktuell schon bei 16 Toren.