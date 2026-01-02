Zwei Stürmer stehen beim VSV vor Abschied

Ist das der Moment, in dem die Katastrophe begann?
Handy-Auswertungen
Die Villacher Adler sind zurück in der Spur. Nach sieben Niederlagen in Folge gelang gegen Innsbruck daheim endlich wieder ein Sieg – 6:2! Jetzt warten mit Linz und Wien zwei direkte Konkurrenten im Kampf um die Plätze im Pre-Play-off. Schon bald könnten dem VSV aber zwei Stürmer abhanden kommen.
Mit seinem ersten Triplepack für den VSV erlöste Adam Helewka die angeschlagenen Villacher Spieler und Fans – zuerst traf er gegen Innsbruck zum 1:1, dann leitete er mit den Treffern zum 3:2 und 4:2 den 6:2-Sieg endgültig ein. Es war der erste Sieg nach sieben Niederlagen in Folge, der erst zweite unter Neo-Coach Pierre Allard. Helewka, der beste Schütze der Adler, hält aktuell schon bei 16 Toren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.