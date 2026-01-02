Vorteilswelt
Auf Frau eingeschlagen

Gewalt ufert völlig aus, Mann greift zu Holzleiste

Wien
02.01.2026 13:07
Ein Streit zwischen einem Paar uferte in Gewalt aus (Symbolbild).
Ein Streit zwischen einem Paar uferte in Gewalt aus (Symbolbild).

Ein Streit zwischen einem Ehepaar ist in der Nacht auf Freitag in Wien-Favoriten völlig außer Kontrolle geraten. Die Polizei berichtet von Morddrohungen und Attacken mit dem Küchenmesser. Die Eskalation gipfelte, als der 43-Jährige angeblich mit einer Holzleiste auf seine Frau einschlug. 

Die Ermittlungen der Polizei konnten den Auslöser für den Streit nicht vollends ermitteln, der eine derart ausufernde Gewalt zumindest herleiten lassen könnte. Der 43-Jährige soll seiner 44-jährigen Frau zunächst mit dem Tod gedroht haben. Daraufhin soll die Frau mit einem Küchenmesser auf ihn losgegangen sein. Der Mann zuckte vollends aus, soll laut Polizeibericht kurzerhand zu einer Holzleiste gegriffen und auf seine Ehefrau eingeschlagen haben. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Ehekrieg endet im Polizeigewahrsam
Als die Beamten am Wohnort des Paars eintrafen, nahmen sie die beiden Tatverdächtigen fest. Auch die Waffen wurden festgestellt. Der Mann wurde aufgrund des Verdachts der Nötigung und der Körperverletzung angezeigt. Auch die Frau kommt nicht ungeschoren davon. Auch sie erhält eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung und der versuchten absichtlichen Körperverletzung. 

