Gewalt ufert völlig aus, Mann greift zu Holzleiste

Die Ermittlungen der Polizei konnten den Auslöser für den Streit nicht vollends ermitteln, der eine derart ausufernde Gewalt zumindest herleiten lassen könnte. Der 43-Jährige soll seiner 44-jährigen Frau zunächst mit dem Tod gedroht haben. Daraufhin soll die Frau mit einem Küchenmesser auf ihn losgegangen sein. Der Mann zuckte vollends aus, soll laut Polizeibericht kurzerhand zu einer Holzleiste gegriffen und auf seine Ehefrau eingeschlagen haben. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.