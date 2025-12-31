Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream

Das Tauschen, Reparieren und Wiederverwenden von Produkten soll künftig durch vielzählige im Grätzl angebotene Dienstleistungen und Lebensmittel im Alltag praktisch möglich und leicht zugänglich sein. Im Fokus: Wie lassen sich gute und praxistaugliche Rahmenbedingungen für Reparatur, Rückgabe, Sammlung und Wiederverwendung im unmittelbaren Wohn- und Arbeitsumfeld schaffen? Wie lässt sich die Lebensmittelverschwendung vermeiden und wie gelangt man leicht zu und biologisch produzierten Lebensmitteln?