Systemumstellung verhinderte Umstieg auf Fixtarif

Kulanz für Kunden

Wie lange wird das aber jetzt noch möglich sein? Schwarz möchte sich hier auf kein Datum festlegen. „Wenn sich aber ein Kunde in den nächsten Tagen meldet und Interesse bekundet, wird es wohl kein Problem sein, dass wir ihn noch auf die Liste nehmen und den Tarif dann freigeben“, versichert er. „Im Burgenland stehen wir immer für eine Kulanzlösung. Wenn natürlich erst jemand im September draufkommt, dass ihm das günstiger gekommen wäre, wird es nicht mehr gehen“, schmunzelt Schwarz.