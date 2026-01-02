Sturm Graz holt Trainer von der Wiener Austria!

Liensberger schwer verletzt – Olympia-Traum vorbei
Ski-Hiobsbotschaft
Nach der Verpflichtung von Fabio Ingolitsch als neuer Cheftrainer ist Fußball-Meister Sturm Graz auch bei der Suche nach einem Co-Trainer fündig geworden!
Christoph Witamwas arbeitete zuletzt als Talente-Coach bei der Wiener Austria und als ÖFB-U17-Co-Trainer jener Mannschaft, die bei der WM in Katar das Finale erreichte.
Der 38-Jährige werde bereits beim heutigen Trainingsstart mit dabei sein, teilte Sturm Graz mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.