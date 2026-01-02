Großbrand in Traun: So hart trifft es die Bewohner

Herabhängende Fassadenteile baumeln im Wind, eine Baufirma stellt gerade Absperrgitter auf, am Boden liegen noch die Reste von Feuerwerksraketen: Rund 34 Stunden, nachdem in der Silvesternacht ein Großbrand die Einsatzkräfte gefordert hatte, ist in der Trauner Guido-Holzknecht-Straße Ruhe eingekehrt. Vereinzelt holen noch Bewohner mit Polizeibegleitung letzte Habseligkeiten aus den Gebäuden, die baubehördlich gesperrt wurden und unbewohnbar sind.