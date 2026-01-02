Für alte Wiener Fahrscheine tickt ab nun die Uhr

Wien greift Trend zu Zeitkarten auf

Als Grund wurden „Vereinheitlichung“ und „mehr Übersicht“ genannt – bei gleichzeitiger Einführung von vier verschiedenen zusätzlichen Arten von Jahreskarten. Wer noch alte Einzelfahrscheine daheim hat, kann der Preiserhöhung ein kleines Schnippchen schlagen, Sie sind noch bis 30. Juni gültig. Generell rückt das Ticketangebot – wie davor schon in den meisten anderen europäischen Städten – in Richtung Zeitkarten.