Wann hat der Jobabbau endlich wieder ein Ende?

Rund 37.000 Oberösterreicher waren zuletzt auf Jobsuche. Iris Schmidt, Chefin des Arbeitsmarktservice in OÖ, spricht im „Krone“-Interview über die Gründe der steigenden Arbeitslosigkeit – und warum sie auch 2026 nicht so bald sinken wird.
„Krone“: Kurz vor Weihnachten gab es in Oberösterreich erneut Kündigungswellen, bei den insolventen Firmen Malzner (86 Betroffene) und Esim (105). Auch davor war 2025 von größeren Abbau-Programmen geprägt – wann hat das ein Ende?
Iris Schmidt: Der großflächige Stellenabbau begleitet uns jetzt eigentlich schon seit Mitte 2024. Es war unglaublich schwierig, sich der schwachen Wirtschaftslage inklusive der globalen Handelsprobleme zu stellen. Am Anfang haben die Unternehmen noch versucht, durch vorübergehende Freistellungen die Menschen zu halten. Aber mit fortschreitender Dauer der Rezession konnten die Unternehmen diese Strategie nicht aufrechterhalten. Das heißt, sie haben begonnen, auch zu kündigen – beginnend im produzierenden Sektor. Irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo man gesagt hat: Ok, brauche ich so große Verwaltungsbereiche, wenn ich die Produktion schon so zurückgefahren habe? Das haben wir stark Mitte 2025 erlebt, wo die Verwaltungen verschlankt worden bzw. ins Ausland gegangen sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.