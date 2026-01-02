Zehnjähriger Bub sprengte sich mehrere Finger weg

Mit Böller und Raketen ist nicht zu spaßen, wie auch ein Zehnjähriger am eigenen Leib erfahren musste und nun sein Leben lang gezeichnet sein wird. Der Böller explodierte gegen 16.30 Uhr in seiner Hand, dadurch verlor der Bub mehrere Finger und wurde schwer verletzt, so die Wiener Polizei am Freitag.