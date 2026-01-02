Vorteilswelt
Abschied aus England

Offiziell: Niclas Füllkrug hat einen neuen Verein

Fußball International
02.01.2026 16:06
Niclas Füllkrug kickt ab sofort in Mailand.
Niclas Füllkrug kickt ab sofort in Mailand.(Bild: AFP/APA/DAMIEN MEYER)

Seit Wochen galt es bereits als so gut wie fix, nun ist es auch wirklich offiziell: Niclas Füllkrug hat einen neuen Verein.

Der deutsche Teamspieler wechselt auf Leihbasis für den Rest dieser Saison von West Ham United zur AC Milan in die Serie A. Wie der italienische Traditionsklub aus der Lombardei wenige Stunden vor dem ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres mitteilte, beinhaltet die Einigung mit West Ham United auch eine Kaufoption.

Laut „Corriere della Sera“ soll der 32-Jährige bereits am Abend beim Spiel gegen Cagliari im Kader sein und auf der Bank sitzen.

