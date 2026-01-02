Wien: Feuerinferno lodert aus Wohnungsfenstern

Bewohner aus Nachbarwohnungen evakuiert

Die Feuerwehr kontrollierte in der Folge auch die Nachbarwohnungen und evakuierte die Bewohner vorsorglich, die sich noch nicht selbstständig nach draußen begaben. Rund zwei Stunden kämpfte die Wiener Feuerwehr gegen die Flammen und konnte den Brand schlussendlich löschen, berichteten die Einsatzkräfte am Freitag. Verletzt wurde dabei niemand.