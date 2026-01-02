Vorteilswelt
Nachbarn evakuiert

Wien: Feuerinferno lodert aus Wohnungsfenstern

Wien
02.01.2026 14:17
Rund zwei Stunden kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen.
Rund zwei Stunden kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen.

Flammen-Inferno in Wien-Josefstadt: In der Nacht auf Freitag schlugen bei einem Wohnungsbrand Flammen aus zwei Fenstern. Die Feuerwehr evakuierte die Nachbarn und konnte ein Übergreifen auf benachbarte Wohnungen rechtzeitig verhindern. 

Kurz nach Mitternacht schlugen die Flammen aus zwei geborstenen Fenstern der Wohnung in der Lerchenfelder Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Brandwohnung im zweiten Obergeschoß bereits leer, die Bewohner dürften aus der Wohnung selbstständig geflüchtet sein. 

Bewohner aus Nachbarwohnungen evakuiert
Die Feuerwehr kontrollierte in der Folge auch die Nachbarwohnungen und evakuierte die Bewohner vorsorglich, die sich noch nicht selbstständig nach draußen begaben. Rund zwei Stunden kämpfte die Wiener Feuerwehr gegen die Flammen und konnte den Brand schlussendlich löschen, berichteten die Einsatzkräfte am Freitag. Verletzt wurde dabei niemand.

Aus zwei Fenstern ragten bereits die Flammen, als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf.
Aus zwei Fenstern ragten bereits die Flammen, als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf.

Die Feuerwehr legte mehrere Löschleitungen und sorgte im Stiegenhaus für Belüftung. Die Ursache des Feuers ist noch unklar – die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

