Liensberger schwer verletzt – Olympia-Traum vorbei

Was für eine Hiobsbotschaft für Österreichs Ski-Sport gleich am zweiten Tag des neuen Jahres: Damen-Aushängeschild Katharina Liensberger hat sich im Training schwer am rechten Knie verletzt! Der Traum von einem Start bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo, die am 6. Februar beginnen, ist damit ausgeträumt …