Liensberger schwer verletzt – Olympia-Traum vorbei

Was für eine Hiobsbotschaft für Österreichs Ski-Sport gleich am zweiten Tag des neuen Jahres: Damen-Aushängeschild Katharina Liensberger hat sich im Training schwer am rechten Knie verletzt! Der Traum von einem Start bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo, die am 6. Februar beginnen, ist damit ausgeträumt …
Denn bei dem Sturz im Riesentorlauf-Training in St. Michael/Lungau erlitt die Vorarlbergerin eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie einen Meniskus- und Innenbandriss – eine Operation ist unumgänglich, wie der ÖSV nach einer Untersuchung in der Klinik Hochrum bei Innsbruck mitteilte.
Der Eingriff wurde noch für den heutigen Freitag angesetzt, auf jeden Fall bedeutet das auch das Saisonende für die Slalom-WM-Dritte von Saalbach-Hinterglemm.
Noch am Sonntag Platz 4 am Semmering bejubelt
Liensberger wäre am Wochenende in Kranjska Gora sowohl im Riesentorlauf als auch im Slalom zum Einsatz gekommen. Im bisherigen Saison-Verlauf hatte die Slalom-Weltmeisterin von 2021 mit Slalom-Rang vier am Sonntag auf dem Semmering ihr bestes Ergebnis erreicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.