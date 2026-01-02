Vorteilswelt
Ski-Hiobsbotschaft

Liensberger schwer verletzt – Olympia-Traum vorbei

Ski Alpin
02.01.2026 14:35
Verletzungsdrama um unsere Technik-Spezialistin Katharina Liensberger
Verletzungsdrama um unsere Technik-Spezialistin Katharina Liensberger(Bild: GEPA)

Was für eine Hiobsbotschaft für Österreichs Ski-Sport gleich am zweiten Tag des neuen Jahres: Damen-Aushängeschild Katharina Liensberger hat sich im Training schwer am rechten Knie verletzt! Der Traum von einem Start bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo, die am 6. Februar beginnen, ist damit ausgeträumt …

Denn bei dem Sturz im Riesentorlauf-Training in St. Michael/Lungau erlitt die Vorarlbergerin eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie einen Meniskus- und Innenbandriss – eine Operation ist unumgänglich, wie der ÖSV nach einer Untersuchung in der Klinik Hochrum bei Innsbruck mitteilte.

Der Eingriff wurde noch für den heutigen Freitag angesetzt, auf jeden Fall bedeutet das auch das Saisonende für die Slalom-WM-Dritte von Saalbach-Hinterglemm.

Katharina Liensberger
Katharina Liensberger(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

Noch am Sonntag Platz 4 am Semmering bejubelt
Liensberger wäre am Wochenende in Kranjska Gora sowohl im Riesentorlauf als auch im Slalom zum Einsatz gekommen. Im bisherigen Saison-Verlauf hatte die Slalom-Weltmeisterin von 2021 mit Slalom-Rang vier am Sonntag auf dem Semmering ihr bestes Ergebnis erreicht.

Folgen Sie uns auf